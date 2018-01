„Ich hätte gesagt, dass die Europäische Union nicht die Erwartungen erfüllt hat, die in sie gesetzt werden.“

LondonUS-Präsident Donald Trump würde die Brexit-Verhandlungen nach eigenen Worten härter als die britische Premierministerin Theresa May führen. „Ich hätte gesagt, dass die Europäische Union nicht die Erwartungen erfüllt hat, die in sie gesetzt werden“, sagte Trump dem britischen Sender ITV. Deshalb wäre er einen härteren Kurs gefahren, um auszusteigen. Auch habe er vorhergesehen, dass die Briten für den Brexit stimmten. Schließlich mache ihnen die Einwanderung Sorgen. Das Trump-Interview sollte am Sonntag ausgestrahlt werden.