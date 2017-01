BrüsselMit eindringlichen Worten hat EU-Ratspräsident Donald Tusk von den verbleibenden 27 Staats- und Regierungschefs der Union Zeichen der Geschlossenheit gefordert. „Die Herausforderungen, denen die Europäische Union derzeit gegenüber steht, sind gefährlicher als jemals zuvor seit der Unterzeichnung der Römischen Verträge“, schrieb Tusk in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an die Regierungen.

Zu den außenpolitischen Gefahren zählt er ein vor allem auf See zunehmend durchsetzungsstark auftretendes China, eine aggressive Politik Russlands gegenüber der Ukraine und anderen Nachbarstaaten, die Rolle radikaler Islamisten im arabischen Raum und Afrika sowie „die besorgniserregenden Bekanntmachungen der neuen amerikanischen Regierung“. All dies mache die Zukunft für Europa höchst unvorhersehbar. „Vor allem der Wechsel in Washington bringt die EU in eine schwierige Lage; (da) die neue Regierung die vergangenen 70 Jahre der amerikanischen Außenpolitik infrage zu stellen scheint.“