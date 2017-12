BerlinDie Finanzminister der fünf größten EU-Länder haben in einem Brief an ihren US-Kollegen Steven Mnuchin Alarm geschlagen wegen der US-Steuerpläne. In dem Reuters am Montag vorliegenden Schreiben heißt es: „Wir möchten ihre Aufmerksamkeit auf einige Elemente in den diskutierten Vorschlägen richten, die aus europäischer Sicht für erhebliche Besorgnis sorgen.“ In den US-Vorschlägen seien einige eher unkonventionelle Regelungen enthalten, „die mit den US-Doppelbesteuerungsabkommen kollidieren und womöglich Risiken einer größeren verzerrenden Wirkung im internationalen Handel mit sich bringen könnten“. Die europäische Minister erinnern ihren Kollegen daran, dass die USA bei ihren Plänen internationale Verpflichtungen zu beachten hätten.