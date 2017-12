TeheranDer britische Außenminister Boris Johnson ist am Samstag zu Gesprächen mit iranischen Regierungsvertretern in Teheran eingetroffen. Johnson will sich dort für die Freilassung der seit beinahe zwei Jahren inhaftierten Nazanin Zaghari-Ratcliffe und weiterer Gefangener mit doppelter britisch-iranischer Staatsangehörigkeit einsetzen. Er werde seine „schwerwiegende Besorgnis“ über die Fälle zum Ausdruck bringen und sich für die Freilassung einsetzen, wo es humanitäre Gründe dafür gebe, hatte Johnson vor seinem Abflug nach Teheran mitgeteilt.

Für Johnson geht es auch um seine eigene politische Zukunft. Ihm wird vorgeworfen, die Lage von Zaghari-Ratcliffe verschärft zu haben. Johnson hatte im November vor einem Parlamentsausschuss in London gesagt, sie habe im Iran Journalisten ausgebildet. Zaghari-Ratcliffe bestreitet dies. Nach ihrer Darstellung war sie zu einem rein privaten Aufenthalt mit ihrer inzwischen drei Jahre alten Tochter in den Iran gereist.