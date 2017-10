LondonDie britische Regierung kann sich nach eigenen Angaben erst bei Abschluss der Brexit-Verhandlungen auf die Höhe der finanziellen Verbindlichkeiten gegenüber der EU festlegen. Er kenne die Summe nicht, sagte Handelsminister Liam Fox am Sonntag dem Fernsehsender ITV. Schließlich sei es sehr klar, dass es die endgültige Zahl erst als Teil einer finalen Einigung geben werde. Bis zum nächsten EU-Gipfel im Dezember werde die Londoner Regierung aber zeigen, dass sie in der ersten Phase der EU-Verhandlungen auch um diese sogenannte Scheidungsrechnung „in die richtige Richtung“ gehe. „Abgesehen von der Übertreibung rund um die Scheidungsrechnung gibt es tatsächlich eine umfangreiche Kooperation zwischen uns“, betonte er.

Dagegen liegen die Londoner Regierung und die EU nach Einschätzung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch nach dem jüngsten Gipfel noch weit auseinander in der Frage, wie viel Großbritannien im Zuge des EU-Austritts zahlen soll. Dabei wollten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen in Brüssel bereits in die nächste Phase der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen dem Königreich und der Staatengemeinschaft einsteigen. Doch die EU will vorher die Finanzfragen geklärt haben.