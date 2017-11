BrüsselDie von dem niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders geplante „Islam-Safari“ in die Brüsseler Gemeinde Molenbeek ist offiziell verboten worden. Der an diesem Freitag von Wilders und dem belgischen Rechtspopulisten Filip Dewinter geplante Besuch berge die Gefahr schwerer Störungen der Sicherheit und Ordnung, entschied Bürgermeisterin Françoise Schepmans am Donnerstag. Dass Wilders und Dewinter ihren Aufenthalt in der Gemeinde als „Islam-Safari“ in „Europas Hauptstadt des Dschihadismus“ angekündigt hätten, sei den Bewohnern von Molenbeek gegenüber „beleidigend und diskriminierend“ gewesen.

Dewinter und Wilders ließen am Donnerstag zunächst offen, ob sie sich an das Besuchsverbot halten wollen. Ein Sprecher Dewinters kündigte lediglich an, dass die beiden Politiker am Freitagmittag eine Pressekonferenz in Brüssel geben und dann weitere Ankündigungen machen würden. Dewinter hatte zuletzt mehrfach angekündigt, er werde auch ohne Erlaubnis nach Molenbeek gehen. Wilders schrieb nach der Verbotsverfügung auf Twitter: „Und hiermit ist Molenbeek offiziell zum islamischen Territorium erklärt worden. Feige.“