KiewDie OSZE bewertet die Kämpfe im Kriegsgebiet Ostukraine in der vergangenen Woche als die heftigsten seit mehr als einem Jahr. Es seien die stärksten Gefechte seit 13 Monaten gewesen, sagte Alexander Hug, Vizechef der Ukraine-Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), am Freitag in Kiew.

„Die Zahl der Explosionen durch geächtete Waffen wie Mörser, Panzer und Artillerie hat sich versechsfacht“, sagte er. Hug rief die Regierungstruppen und die prorussischen Separatisten zum Dialog auf.