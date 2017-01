AstanaNach monatelangen heftigen Kämpfen und der vollständigen Eroberung Aleppos durch das Regime sollen am Montag neue Syrien-Gespräche beginnen. Vertreter von Regime und Rebellen treffen sich in der kasachischen Hauptstadt Astana erstmals seit Monaten. Im Fokus der zweitägigen Verhandlungen soll dabei eine Waffenruhe für das Bürgerkriegsland stehen.

Die Delegation der Regierung wird wie bereits bei den vergangenen Treffen in Genf vom syrischen UN-Botschafter Baschar al-Dschafari geführt. „Es ist zu früh, um den Erwartungen Grenzen zu setzen und wir haben Anweisungen, uns konstruktiv zu verhalten“, ließ er am Sonntagabend durchaus optimistisch mitteilen.

Zunächst gehe es aber erst einmal darum, die Waffenruhe zu stärken und terroristische Rebellengruppen von moderaten zu trennen.

An der Spitze der Oppositionsgruppen steht demgegenüber der ebenfalls bereits aus Genf bekannte Mohammed Allusch. Er gehört der einflussreichen, radikal-islamischen Gruppe Dschaisch al-Islam an und hatte die Oppositionsgruppen bereits bei den Verhandlungen in Genf im vergangenen Jahr vertreten. Von den namhaften Oppositionsvertretern hatte die radikal-islamische Gruppe Ahrar al-Scham die Teilnahme an den Gesprächen abgelehnt.