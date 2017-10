SofiaBulgarien will vor seinem EU-Vorsitz im kommenden Jahr noch ein Gesetz zur Bekämpfung von Korruption auf den Weg bringen. Seit Jahren wird darum gerungen. Es soll unter anderem ermöglichen, dass eine eigens dafür geschaffene Behörde gesetzeswidrig erworbenes Eigentum beschlagnahmen kann. „Die Korruption (...) schadet dem Image Bulgariens“, sagte Staatspräsident Rumen Radew am Dienstag nach einer Tagung seines Sicherheitsrates. Dem Gremium gehören die Vorsitzenden der Parlamentsparteien sowie wichtige Kabinettsminister an.

Die seit Mai amtierende bürgerlich-nationalistische Regierung hatte Anfang Oktober einen Entwurf für ein Antikorruptionsgesetz gebilligt. Demnach soll eine künftige Superbehörde Korruption wirksamer bekämpfen. Die oppositionellen Sozialisten haben einen eigenen Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht. Das ärmste EU-Land zählt zu den korruptesten Staaten der EU.