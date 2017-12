SofiaBulgarien, das am 1. Januar den EU-Ratsvorsitz übernimmt, strebt für 2018 erneut eine Neuverschuldung unter der kritischen Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung an. Das Parlament in Sofia billigte in der Nacht zum Freitag eine entsprechende Etatvorlage der bürgerlich-nationalistischen Regierung in zweiter und letzter Lesung. „Dieser Haushalt (...) gibt die Grundlage für ein anhaltendes Wirtschaftswachstum“, sagte Finanzminister Wladislaw Goranow nach der Abstimmung.

Das Nicht-Euro-Land plant für kommendes Jahr ein Defizit von 1,0 Prozent. Sofia würde damit dieses Kriterium für die Euro-Zone erfüllen, zumal sich für das auslaufende Jahr – anders als geplant – ein ausgeglichener Etat abzeichnet. Bulgariens Beitrag für den EU-Haushalt wird 2018 gut 1,1 Milliarden Lewa (rund 578 Millionen Euro) betragen.