SofiaDer nationalistische bulgarische Vizeregierungschef Waleri Simeonow ist wegen einer Hassrede gegen die Roma-Minderheit in dem EU-Land verurteilt worden. In der Rede im bulgarischen Parlament hatte Simeonow Ende 2014 die Roma unter anderem als „unverschämte, überhebliche und tierische Menschenähnliche“ bezeichnet. Sie hätten „Kinder, die mit den Schweinen auf der Straße spielen“ und „Frauen mit Instinkten von Straßenhündinnen“. Simeonow darf nach dem Urteil eines Gerichts in Burgas keine derartige Hassrede mehr halten, wie das Bulgarische Helsinki-Komitee (BHK) am Mittwoch berichtete.

Das Gericht stellte fest, dass die Rede eine Belästigung gemäß des Antidiskriminierungsgesetzes sei und die Menschenwürde verletze. Die beiden Kläger verzichteten auf Schmerzensgeld. Es handelt sich um zwei Journalisten aus der Roma-Minderheit in Bulgarien, die vom Rechtsprogramm der Menschenrechtsorganisation BHK vertreten wurden.