BerlinBundesaußenminister Sigmar Gabriel hat sich besorgt über die Entwicklung auf dem Westbalkan geäußert. In den vergangenen Monaten hätten die Spannungen dort zugenommen, sagte Gabriel am Donnerstag vor einem Gespräch mit dem Außenminister Montenegros, Srdjan Darmanovic, in Berlin. „Mein Eindruck ist, dass die Region wieder an einer Wegscheide steht.“ Die guten Fortschritte, die in den vergangenen Jahren gemacht worden seien, stünden wieder infrage.

Hintergrund sind etwa innenpolitische Spannungen in Montenegro, Mazedonien sowie eine Genozid-Klage Bosniens gegen Serbien vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Am Mittwoch hatte Serbiens Ministerpräsident Aleksandar Vucic in einem Reuters-Interview vor ernsthaften Konsequenzen gewarnt, falls die EU den Westbalkan-Staaten keine klarere Beitrittsperspektive anbietet.