BerlinDie Bundesdruckerei ist nach 16 Jahren aus einem deutsch-chinesischen Gemeinschaftsunternehmen zum Druck von Pässen und anderen Ausweisen für die Volksrepublik ausgestiegen. Der 25-Prozent-Anteil an der Shanghai Mite Speciality & Precision Printing Co. Ltd sei bereits im März verkauft worden, schreibt die „Welt am Sonntag“.

Zur Begründung verwies die Bundesdruckerei auf eine geänderte Rechtslage in China: Betriebe mit ausländischer Beteiligung dürften nicht mehr mit der Herstellung „sicherheitsrelevanter Erzeugnisse“ betraut werden.