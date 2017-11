PerthBundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Freitag zu einem Staatsbesuch in Australien eingetroffen. In der Millionenstadt Perth an der Westküste – eine der am isoliertesten gelegenen Großstädte der Welt – steht ein Treffen mit dem konservativen Premierminister Malcom Turnbull auf dem Programm. Dort findet auch eine Asien-Pazifik-Wirtschaftskonferenz statt.

Menschenrechtler forderten Steinmeier auf, auch die Lage von etwa 600 Flüchtlingen anzusprechen, die von Australien auf die Insel Manus gebracht wurden, die zu Papua-Neuguinea gehört. Dort leben die Männer nach der offiziellen Schließung ihres Lagers in unhaltbaren Zuständen. Steinmeier hält sich bis Sonntag in Australien auf.