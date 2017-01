BerlinDie Bundesregierung ist nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert dabei, die Beziehungen zur neuen US-Regierung auszubauen. „Es gibt zu dem Punkt nichts Neues“, sagte Seibert am Montag in Berlin auf die Frage eines möglichen Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. „Wir haben alle Kontakte, die wir in dieser noch sehr, sehr frühen Phase der Administration haben können. Und diese Kontakte wachsen und verstetigen sich“, fügte er hinzu.