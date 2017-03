Als Grund führt das Justizministerium europarechtliche Bedenken an, Arbeitsministerin Andrea Nahles schloss sich dem an. Tatsächlich hat die zuständige EU-Kommissarin Marianne Thyssen in einem Schreiben an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Bundesarbeitsministerin Nahles und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries erklärt, eine solche Indexierung von Familienleistungen je nach dem jeweiligen Lebensstandard sei europarechtswidrig. Trotzdem soll das Gesetz in der kommenden Woche nach einer weiteren Abstimmungsrunde zwischen den Ministerien vom Kabinett beschlossen werden. In Brüssel will die Bundesregierung für eine entsprechende Rechtsänderung eintreten. Beim Kinderfreibetrag gilt nach deutschem Recht bereits eine entsprechende Indexierung mit einem halben Satz für EU-Ausländer, deren Kinder in Ländern wie Rumänien und Bulgarien leben.