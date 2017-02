BerlinDie Bundesregierung hat die türkische Regierung mit Blick auf den bevorstehenden Besuch von Regierungschef Binali Yildirim gemahnt, keine innenpolitische Konflikte nach Deutschland zu tragen. "Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass alle Beteiligten sicherstellen werden, dass nicht innertürkische Konflikte auf deutschem Boden ausgetragen werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch auf die Frage, ob es Vorbehalte gegen einen geplanten Auftritt Yildirims am Samstag in Oberhausen gebe.

Yildirim will dort nach einem Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz offenbar für das umstrittene Referendum werben, mit dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Macht ausbauen will. Die Türken entscheiden am 16. April über die Verfassungsreform. An dem Referendum können auch in Deutschland lebende türkische Staatsangehörige teilnehmen.