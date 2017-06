BerlinUngeachtet der Krisenlage in Afghanistan könnte in der kommenden Woche erneut ein sogenannter Abschiebeflug in Richtung Kabul starten. Nach übereinstimmenden Berichten von NDR und „Spiegel Online“ aus der Nacht zum Donnerstag sollten am nächsten Mittwoch abgelehnte Asylbewerber – in diesem Fall Straftäter, Gefährder und Menschen, die ihre Identität nicht verraten – von Leipzig nach Afghanistan geflogen werden. Eine offizielle Bestätigung der Behörden dazu gab es zunächst nicht.

Nach einem Terroranschlag mit um die 150 Toten in Kabul hatte die Bundesregierung Anfang Juni vereinbart, bis zu einer neuen Lageeinschätzung abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan nur noch in bestimmten Fällen zurückzuschicken – nämlich wenn sie Straftäter oder sogenannte Gefährder sind, also Menschen, denen Sicherheitsbehörden einen Terrorakt zutrauen. Das Gleiche gelte für Menschen, die „hartnäckig ihre Mitarbeit an der Identitätsfeststellung“ verweigerten. Linke, Grüne, Menschenrechtsgruppen, aber auch einige Sozialdemokraten fordern hingegen, Abschiebungen in das Land ausnahmslos zu stoppen.