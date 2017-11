OuagadougouAm Rande des Besuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Burkina Faso ist laut einem Medienbericht ein Fahrzeug seiner Delegation mit Steinen beworfen worden. Eine Scheibe des Kleinbusses sei am Dienstag kaputt gegangen, berichtete ein Korrespondent des Senders BFMTV. Es habe mehrere Angreifer gegeben. Eine offizielle Bestätigung für den Vorfall gab es zunächst nicht. Macron sollte an einer Universität in der Hauptstadt Ouagadougou eine Grundsatzrede zur französischen Afrikapolitik halten.

Wenige Stunden vor der Ankunft des französischen Präsidenten sind französische Soldaten in dem westafrikanischen Land Ziel eines Anschlagsversuchs geworden. Nach Augenzeugenberichten warfen zwei Angreifer auf einem Motorrad am Montagabend eine Handgranate auf einen Bus mit den Soldaten. Sie verfehlten ihr Ziel, nach Polizeiangaben wurden aber mehrere Menschen verletzt.