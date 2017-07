1,30 Dollar pro Gramm kostet das Marihuana in den Apotheken Uruguays – das ist billiger als beim Dealer. Das südamerikanische Land will durch die Legalisierung die Drogenkriminalität eindämmen.

Auch in Deutschland soll es künftig verstärkt Cannabis aus der Apotheke geben – allerdings rein zu medizinischen Zwecken. Anders als in dem südamerikanischen Land ist die völlige Legalisierung von Haschisch in Deutschland kein Thema. Der Bundesregierung geht es mit ihrer Initiative ausschließlich darum, Patienten zu helfen.