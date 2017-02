MoskauDer russische Außenminister Sergej Lawrow plant sein erstes Treffen mit US-Chefdiplomat Rex Tillerson an diesem Donnerstag in Bonn. Bei dem Gespräch am Rande des G20-Ministertreffens werde es vor allem darum gehen, das Verhältnis zwischen Moskau und Washington aus der Sackgasse zu manövrieren, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Mittwoch in Moskau.

Die Beziehungen zwischen Russland und den USA sind auf einem Tiefpunkt seit Ende des Kalten Krieges. Moskau hofft auf eine Verbesserung unter US-Präsident Donald Trump.