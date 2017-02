BonnDeutschland will die strategische Partnerschaft mit China ausbauen, verlangt aber eine faire Behandlung deutscher Unternehmen dort. Beide Länder wollten gerade in diesen weltpolitisch stürmischen Zeiten ihre Partnerschaft ausbauen und die Wirtschaftsbeziehungen vertiefen, sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi am Rande einer G20-Konferenz in Bonn. Dazu gehöre allerdings, dass deutsche Auto-Konzerne nicht anders behandelt würden als einheimische Unternehmen.

Gabriel hatte die deutsche Wirtschaft bereits in der Vergangenheit ermuntert, Chancen zu nutzen, die sich durch den Abschottungskurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump in Asien eröffnen. Trump hatte als eine der ersten Amtshandlungen den Ausstieg aus dem Pazifik-Freihandelsabkommen TPP angeordnet. Gabriel sieht China wirtschaftlich als Chance, aber auch als problematischen Partner im Freihandel. Als Wirtschaftsminister warf er China eine Benachteiligung deutscher Firmen vor.