PekingChina hat einem Zeitungsbericht zufolge in der Grenzregion zu Tibet schärfere Sicherheitsvorschriften erlassen, um gegen Separatisten vorzugehen. Die Änderungen bildeten die rechtliche Grundlage, um gegen den Terrorismus kämpfen zu können, berichtete die staatliche Zeitung „Global Times“ am Montagabend unter Berufung eines Experten, der an dem Gesetz mitarbeitete.

Der Parteichef der Himalaja-Region, Wu Yingjie, wurde am Dienstag von einer amtlichen Nachrichtenagentur mit der Forderung zitiert, die Militärpräsenz in der Region müsse so ausgebaut werden, dass niemand wann auch immer einen Teil Tibets abspalten könne.