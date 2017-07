PekingDie chinesische Marine hat ein Manöver im Mittelmeer abgehalten. Das Verteidigungsministerium in Peking teilte am Mittwoch mit, Kriegsschiffe der neuesten Generation hätten auf dem Weg zu einer gemeinsamen Militärübung mit Russland am Montag mit Deckgeschützen und Kleinwaffen Schüsse mit scharfer Munition abgefeuert. Beteiligt waren demnach der Zerstörer „Hefei“, die Fregatte „Yuncheng“ und das Versorgungsschiff „Luomahu“.