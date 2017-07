Wenn sich in diesen Tagen die Staats- und Regierungschef der 20 mächtigsten Staaten in Hamburg zu ihrem Gipfel treffen, richten sich die Blicke der Welt im Grunde auf wenige Teilnehmer: Den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und den russischen Präsidenten Wladimir Putin wird man genau beobachten. Doch ganz besonders werden die Äußerungen eines Mannes Beachtung finden: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Wie positioniert der Besucher aus Asien sich und sein Land auf der Weltbühne?

In Chinas Führung herrscht schon seit Jahren Konsens darüber, dass das 1,4 Milliarden-Einwohner-Land auf absehbare Zeit im globalen Kräftespiel eine Führungsgrolle einnehmen wird – wirtschaftlich, politisch, aber auch militärisch. Für viele in der Führung des Landes mit seiner jahrtausendealten Geschichte ist der Aufstieg Chinas zu einer globalen Supermacht gewissermaßen naturgegeben.

Dreimal in den vergangen 2000 Jahren war China Weltmacht: während der Han-Dynastie (206 v. Chr. Bis 220, der Tang-Dynastie (618 bis 907) und der Qing-Dynastie seit 1644. Noch im Jahr 1820, zwei Jahrzehnte vor Beginn der Opiumkriege, steuerte China fast ein Drittel zur weltweiten Wirtschaftsleistung bei. Nun, nach fast vier Jahrzehnten wirtschaftlicher Reformen, so sieht es die KP-Spitze, sei allmählich die Zeit gekommen, da das Land wieder die Position einnehme, die ihm zustehe.

Trump kündigt das asiatische Freihandelsabkommen TPP auf? Xi geriert sich vor der globalen Wirtschaftselite in Davos zum Kämpfer für den Abbau von Handelsschranken. Trump steigt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus? Xi, Regierungsoberhaupt des Landes mit den weltweit größten Umweltproblemen, erklärt sich kurzerhand zum Retter des Weltklimas.

Es lohnt sich genau hinzuschauen. Trotz zweifellos großer Anstrengungen bekommt China seine Umweltprobleme nicht in den Griff. Es fehlen funktionierende - und unabhängige – Institutionen, die die Einhaltung von Vorschriften und die Umsetzung von Maßnahmen überwachen. Trotz aller Lippenbekenntnisse zum freien Handel engt Peking den Spielraum westlicher Unternehmen in China immer weiter ein; Diskriminierungen bei Ausschreibungen sind an der Tagesordnung, immer mehr Firmen überdenken ihr China-Engagement. Politisch war das Klima in dem aufstrebenden Land seit Mao Zedong ohnehin nicht mehr so eisig wie heute.

Lippenbekenntnisse, Intransparenz und Vorteilssuche

Rund um den Globus investiert das Riesenreich Milliardensummen. In den USA, besonders aber in Europa, kauft China High-Tech-Unternehmen, um seinen Technologierückstand gegenüber dem Westen aufzuholen – und bedient sich dabei bisweilen intransparenter Schachtelkonstruktionen, die die wahre Herkunft des Investments verschleiern sollen.