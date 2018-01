Bild vergrößern Deutsche Unternehmen stehen auf dem Einkaufszettel ausländischer Investoren. Bild: dpa

Chinesische Investoren haben im vergangenen Jahr 13,7 Milliarden Dollar in 54 Firmenkäufe oder Beteiligungen in Deutschland investiert. Besonders interessiert sind sie an deutschen Industrie-und High-Tech-Unternehmen.