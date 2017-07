PekingChina lässt den krebskranken Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo weiterhin nicht zur Behandlung ins Ausland reisen, obwohl er nach Einschätzung deutscher und amerikanischer Experten transportfähig ist. Liu Xiaobo verbüßt eine Haftstrafe und wird derzeit in einer chinesischen Klinik behandelt.

Andere Staaten sollten Chinas juristische Unabhängigkeit respektieren und sich nicht in seine „inneren Angelegenheiten“ einmischen, sagte ein Sprecher des Außenamtes in Peking am Montag auf die Frage von Journalisten, ob Liu Xiaobo ausreisen dürfe.