BernDer chinesische Präsident Xi Jinping hat bei seinem Staatsbesuch in der Schweiz eine Lanze für den freien Handel gebrochen. Es sei wichtig, sich gegen zunehmende wirtschaftliche Abschottungstendenzen zu stemmen, sagte Xi am Montag bei einem Gespräch mit Wirtschaftsvertretern in Bern. Er nannte die USA und den künftigen Präsidenten Donald Trump, der eine „Amerika zuerst“-Politik propagiert und Handelspakte aufkündigen will, nicht beim Namen.

Xi unterzeichnete in Bern zehn Abkommen und Vereinbarungen, unter anderem zur Zusammenarbeit im Energiesektor und zum Kulturaustausch. Auch zum Thema Menschenrechte gebe es einen Dialog, sagte Bundespräsidentin Doris Leuthard. Die Schweiz ist neben Island das einzige Land in Europa, das seit 2014 ein Freihandelsabkommen mit China hat. China brauche Innovation, sagte Xi, die Wirtschaft müsse nachhaltiger und grüner werden. Nachholbedarf bestehe auch bei Infrastruktur und Finanzdienstleistungen.