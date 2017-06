Auch McCallion bescheinigt Wray „herausragende Arbeit“ als Ankläger. Doch der New Yorker Jurist betrachtet mit Sorge, dass sein Kollege mittlerweile als hoch bezahlter Anwalt nicht nur amerikanische Pharma- und Ölkonzerne vertritt, sondern in der großen Kanzlei King & Spalding tätig ist, die auch zwei russische Energieriesen zu ihren Kunden zählt: Gazprom und Rosneft.

„Die USA stehen am Rande einer Verfassungskrise“

Mit Igor Setschin steht ein enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin an der Spitze von Rosneft. 70 Prozent der Anteile an dem Konzern hält der russische Staat. Sowohl gegen den CEO als auch gegen das Unternehmen sind US-Sanktionen in Kraft.