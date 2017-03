Damit ihre Agenten nicht schon bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen auffliegen, hat die CIA ihren Undercover-Mitarbeitern mehrere Handreichungen zur Verfügung gestellt, die die Einreise in fremde Länder und speziell in den europäischen Schengen-Raum erleichtern sollen. Auch diese finden sich bei Wikileaks: Unter dem Titel „Surviving Secondary“, auf Deutsch etwa „die Zweitkontrolle überleben“, liefert der Geheimdienst zum Beispiel Tipps dazu, wie man sich gegenüber Grenzbeamten zu verhalten hat, wenn man zur Inspektion am Flughafen herausgewinkt wird. Der wichtigste Rat an die Kollegen: „Bester Schutz gegen das Secondary Screening ist eine gut vorbereitete Cover-Story.“