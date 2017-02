Brüssel/StraßburgDie Reform des Handels mit Verschmutzungsrechten in der Europäischen Union hat ein weitere Hürde genommen. Das EU-Parlament stimmte am Mittwoch für einen Entzug von CO2-Zertifikaten aus dem Markt für die Jahre nach 2020 entlang den Vorschlägen der EU-Kommission. Die Position des Parlaments muss noch mit den EU-Staaten abgestimmt werden, die noch um ein gemeinsames Vorgehen ringen. Deutschland will vor allem seine Industrie vor zu harten Klimaauflagen schützen. Ob eine Einigung beim Treffen der Umweltminister am 28. Februar gelingt, ist noch offen.

Der sogenannte Emissionshandel ist das zentrale Klimaschutzinstrument der EU. Kraftwerke und Industrie müssen Verschmutzungsrechte ersteigern oder bekommen eine bestimmte Menge auch gratis zugeteilt. Wer weniger Kohlendioxid ausstößt als er Rechte hat, kann die überschüssigen Zertifikate verkaufen. Wer mehr braucht, muss zusätzliche erwerben.