IstanbulIm Prozess gegen Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung „Cumhuriyet“ müssen die vier wichtigsten Angeklagten in Untersuchungshaft bleiben. Das Gericht in Istanbul folgte am Freitag dem Antrag der Staatsanwaltschaft, Chefredakteur Murat Sabuncu, Herausgeber Akin Atalay, den Investigativjournalisten Ahmet Sik und den Kolumnisten Kadri Gürsel nicht freizulassen. Sieben weitere inhaftierte Mitarbeiter der Zeitung werden nach dem Gerichtsbeschluss dagegen bis zu einem Urteil in dem Prozess auf freien Fuß gesetzt, wie „Cumhuriyet“ und die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu übereinstimmend berichteten.

Das Gericht befürwortete außerdem neue Ermittlungen gegen Sik, die die Staatsanwaltschaft nach Angaben von „Cumhuriyet“ wegen „Verunglimpfung des Türkentums“ gefordert hatte. Grundlage ist ausgerechnet eine Ansprache, die Sik am Mittwoch vor Gericht zu seiner eigenen Verteidigung hielt. Er hatte darin mit Blick auf die Terrorvorwürfe gegen die Angeklagten unter anderem gesagt: „Die Organisation, die sie bei der Zeitung „Cumhuriyet“ suchen, regiert unter dem Deckmantel einer politischen Partei das Land.“