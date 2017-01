WashingtonRusslands Präsident Wladimir Putin hat einem Bericht des US-Geheimdienstes zufolge sehr wahrscheinlich eine Kampagne zur Beeinflussung der US-Wahl angeordnet. Davon könne mit „großer Sicherheit“ ausgegangen werden, heißt in dem am Freitag veröffentlichten Bericht. Putin und die russische Regierung hätten demnach bei der Abstimmung im November dem republikanisch Kandidaten Donald Trump gegen seine demokratische Rivalin Hillary Clinton helfen wollen. Die russischen Geheimdienste hätten Cyberattacken gegen mehrere Ziele angeordnet, darunter bei den großen US-Parteien. Einer Einschätzung des Heimatschutzministeriums zufolge war keins der Ziele in den USA an der Auszählung der Wahlstimmen beteiligt.