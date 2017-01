BrüsselEin Patchwork von 3750 holzgerahmten Fenstern um ein Herz aus Glas: Der Rat der Europäischen Union zieht zu Jahresbeginn in einen spektakulären Neubau direkt neben seinem bisherigen Sitz. „Europa“ nennt sich das Gebäude, in dem künftig auch die Staats- und Regierungschefs zu ihren Brüsseler Gipfeln zusammenkommen. Ein futuristischer Hingucker – und ein Alptraum für Fensterputzer.

„Die Geschichte des Gebäudes erlaubt uns in gewissem Maße einen Schritt in die Geschichte Europas“, erklärt der belgische Architekt Philippe Samyn, der „Europa“ gemeinsam mit Büros aus Italien und Großbritannien entworfen hat.

Auch die transparente Fassade mit den Minifenstern ist hochsymbolisch. Für die Holzfensterchen wurde Material von abgerissenen Gebäuden in den EU-Mitgliedstaaten recycelt. Das soll nicht nur für Nachhaltigkeit stehen, sondern auch für das Motto der Europäischen Union: In Vielfalt vereint.

Doch fällt professionellen Fensterputzern beim Anblick der vielfach unterteilten Front wohl nur ein Wort ein: „oje“. Das jedenfalls war der Kommentar von Karl Wachenfelds, Geschäftsführer einer Glasreinigungsfirma in Berlin. Er ist zwar nicht für die Reinigung des Gebäudes zuständig, kann sich den Aufwand als Fachmann aber gut vorstellen: Nur für die Außenreinigung benötige man etwa 240 Stunden – bei vier Mitarbeitern also ungefähr eineinhalb Wochen, schätzt der Spezialist. Im Vergleich zu anderen Glasbauten etwa zwei bis drei Mal länger. Das gehe natürlich ins Geld.

Vom Rat heißt es dazu nur, das Haus sei so konzipiert, dass es seltener gereinigt werden müsse. Dafür habe man ein ausgeklügeltes Wasserableitungssystem eingebaut. Doch wie sieht es in der Praxis aus? „Zwei bis drei Mal im Jahr muss man die Fassade eines so repräsentativen Gebäudes schon sauber machen – schon allein, um es zu erhalten“, ist sich Wachenfelds sicher.



Durch die Fassade schimmert ein riesiges Ei



Vom repräsentativen Äußeren ins nicht weniger imposante Innere: Durch die Fassade schimmert wie ein riesiges Ei das voluminöse Glas-Herz, in das untereinander drei unterschiedlich große Konferenzräume eingebaut wurden. Im Größten davon, mit rund 330 Plätzen, sollen die Mächtigen vom Frühjahr an tagen. Auch die regelmäßigen Ministertreffen sollen hier stattfinden. Die Konferenzräume sind ungewöhnlich bunt. Decken und Teppiche bestehen aus zahllosen Quadraten in Regenbogenfarben.

Einen Saal für die vielen Journalisten gibt es auch, doch das eigentliche Pressezentrum bleibt im bisherigen Ratsgebäude Justus Lipsius nebenan – so wie die gesamte Verwaltung des Rates. Die beiden Häuser sind mit zwei Brücken verbunden.

Doch wieso dann überhaupt ein neuer Hauptsitz? „Mehr Flexibilität und Effizienz“, sagt Rats-Generalsekretär Jeppe Tranholm-Mikkelsen. Bei mehr als 6000 unterschiedlichen Treffen im Jahr sei der zusätzliche Platz nötig. Als der aktuelle Sitz 1994 bezogen wurde, habe die EU aus zwölf Mitgliedstaaten bestanden, jetzt sind es 28. Im Rekordjahr 2015 erlebte Brüssel allein zwölf Gipfel. Durchschnittlich sind es acht bis neun pro Jahr.