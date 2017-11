Während die meisten Betroffenen konkrete Aktionen in den „Paradise Papers“ durchführten, um auf legale, aber kaum legitime Art und Weise um ihre gesellschaftlichen Abgaben herumzukommen, taucht Apple nur in Form eines Anfragestellers auf. Den Berichten zufolge suchte der iPhone-Konzern mit Hilfe der Dienstleister nach einem Geschäftssitz, für den „offiziell garantiert keine Steuern anfallen“.

In den Daten sollen insgesamt ein Dutzend Berater und Großspender von US-Präsident Donald Trump auftauchen. Auch deswegen fordern Vertreter von Finanzaufsichtsbehörden in den USA , die geplante Steuerreform erst einmal auszusetzen, bis alle Dokumente gesichtet worden seien und geklärt ist, was die Reform gegen Offshore-Steuerhinterziehung tut. Dabei schauen die US-Politiker besonders auf die Verwicklungen des Telekommunikationsriesen Apple .

Natürlich ist das an und für sich nicht verboten, es würde aber die offiziellen Bekenntnisse der Verantwortlichen für Steuergerechtigkeit als leere Phrasen entlarven. Die offizielle Sprachregelung in Cupertino, man zahle jeden Cent an Steuern, zu dem man verpflichtet sei, beinhaltet natürlich auch das Ziel, zu möglichst wenigen Cents an Steuern verpflichtet zu sein. Apple selbst wollte am Montag keinen Kommentar abgeben. Aktuell ist der iPhone-Konzern in Europa mit der EU-Kommission im Konflikt um illegale Steuerabsprachen mit Irland, wo Apples Europazentrale ihren Sitz hat. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte den Konzern zu 13 Milliarden Euro Nachzahlungen verpflichtet, wogegen Apple sofort Klage einreichte.