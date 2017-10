San FranciscoZwei hässliche Löcher gähnen in der verspiegelten Fassade des Mandala Bay Hotels am sogenannten „Strip“ in Las Vegas, wo die Luxushotels aufgereiht sind wie an einer Perlenkette. Ein 64-jähriger Mann hatte am Sonntag hinter den Fenstern offenbar Schnellfeuergewehre aufgebaut, nach Anbruch der Dunkelheit die Scheiben eingeschlagen und ist dann zwischen den beiden Fenstern hin und hergegangen und hat wahllos auf Besucher eines Country-Musik-Konzerts geschossen. Es wurde das schlimmste Massaker in der modernen Geschichte der USA mit bislang 59 bestätigten Toten und 527 Verletzten.

Hillary Clinton macht aus ihrer Wut keinen Hehl. Seit geraumer Zeit versucht die US-Waffenlobby NRA (National Rifle Association) den Verkauf von Schalldämpfern an jedermann zu legalisieren. Der Schütze, der in der Nacht zu Montag in Las Vegas mindesten 59 Menschen ermordet hat, wäre mit Schalldämpfer vermutlich noch länger unentdeckt geblieben als ohnehin schon. Die lauten Schüsse waren der erste Hinweis darauf, wo der Täter sich verborgen hielt. In Videos aus der Nacht ist trotz lauter Konzertmusik noch klar das unaufhörliche Belfern von automatischen Kriegswaffen zu hören.

Es ist wie ein eingespieltes Ritual nach jeder Massentötung durch Schusswaffen in den USA. Zunächst versichern Politiker, Kongress und Weißes Haus ihre Anteilnahme und dass sie für die Opfer und ihre Angehörigen beten, und dann scheiden sich die Geister. Demokratische Abgeordnete fordern eine Verschärfung der Waffengesetze, republikanische Abgeordnete warnen vor übereilten Handlungen.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckebee Sanders, erklärte am Montag, dies sei kein Tag um Waffengesetze zu diskutieren, sondern ein Tag der „Reflektion und der Trauer“. Und sie stellte auch zur Sicherheit gleich mit fest, dass US-Präsident Donald Trump ein „starker Verfechter des 2. Verfassungszusatzes“ sei. Dieser wird als Garantie für ein unbeschränktes Recht auf Waffenbesitz interpretiert. Der Waffenverband NRA war im Wahlkampf Trump-Unterstützer der ersten Stunde. Bis in den späten Montagnachmittag gab es keinerlei Stellungnahme des Verbands zum Massaker in der Casinostadt. Nevada hat eines der laxesten Waffengesetze in den USA.

Der Abgeordnete Seth Moulton hält hingegen wenig von „Reflektion und Trauer“. Er werde nicht an einer Schweigeminute im Kongress teilnehmen, twitterte er, weil sie nur zu einer Ausrede für Inaktivität verkommen sei.

Aktivität gibt es nur auf der Seite der Waffenbefürworter. Noch diese Woche hätte über die Freigabe der Schalldämpfer im Kongress beraten werden sollen. Doch ob die Gesetzesvorlage, unterstützt vom republikanischen Abgeordneten Jeff Duncan, nach den furchtbaren Ereignissen von Sonntag tatsächlich kommt, ist jetzt ungewiss.

Duncan hatte argumentiert, Schalldämpfer wären nötig, damit Jäger keine Gehörschäden bei der Ausübung ihres Hobbies erleiden. Kritiker dagegen verweisen seit Montag umso mehr auf die potenziell verheerenden Auswirkungen von Schalldämpfern. Dies gilt vor allem für Handfeuerwaffen, deren Schussgeräusch so auf ein „Plopp“ reduziert werden. Automatische Sturmgewehre, wie in Las Vegas benutzt, werden mit Schalldämpfern zwar leiser, aber nicht völlig unhörbar. Scharf kritisiert wird zudem die geplante Aufhebung der Registrierungspflicht für Käufer von Schalldämpfern.

Im Laufe des Montags wurden immer mehr Details bekannt, die Fragen hinsichtlich der laxen Waffengesetze und der zögerlichen Haltung des US-Kongresses aufwerfen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und des Hauses des Mörders fand die Polizei nach Auskunft von Bezirksscheriff Joseph Lombardo weitere 18 Schusswaffen, „tausende Schuss Munition“ und Sprengsoff. Das kommt zu den 16 Waffen und der Munition hinzu, die der 64-jährige US-Bürger, der sich selbst tötete als die Polizei ihn aufgespürt hatte, im Hotelzimmer im Mandala Bay gebunkert hatte.

Bislang geht die Polizei davon aus, dass alle Waffen legal erworben wurden. Ermittler tappen noch völlig im Dunklen, was das Motiv für die Tat gewesen ist. Und in Las Vegas stellen sich viele die Frage, wie der ehemalige Buchhalter unbemerkt mindestens zehn große Koffer voll mit Schnellfeuerwaffen und Munition auf sein Zimmer bringen konnte.

Und während Politiker und Angehörige noch den Rettungskräften und der Polizei für ihren heldenhaften Einsatz dankten, malen sich die Menschen mit Schaudern aus, was passiert, wenn nicht nur die Schalldämpfer Realität werden, sondern auch ein anderer Vorschlag der NRA: „Einen schlechten Menschen mit einer Waffe kann nur ein guter Mensch mit einer Waffe stoppen“, heißt es von Seiten der Lobbyisten. Sie plädieren dafür, dass jeder eine Waffe haben sollte.