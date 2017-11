LondonDas Brexit-Datum auf dem Deckblatt ging Dominic Grieve zu weit. „Wahnsinnig“ sei es, den Stichtag für den EU-Ausstieg in ein Gesetz zu schreiben, wütete der konservative Abgeordnete am Montagabend im britischen Unterhaus. Was, wenn die Unterhändler in Brüssel am Ende noch eine zusätzliche Woche brauchten? Niemand könnte Großbritanniens Sturz „ins Leere“ mehr aufhalten.

Er lasse ja über vieles mit sich reden, aber das Diktat der Regierung sei „nicht akzeptabel“, sagte Grieve. Er werde bei diesem „Prozess der nationalen Selbstverstümmelung“ nicht mitmachen. Das Parlament könne seine Verantwortung nicht einfach aufgeben.