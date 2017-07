New YorkAcht Monate ist es her, dass die Republikaner und Donald Trump die US-Wahlen dominierten - zum Teil, weil die Demokraten keine stringente Botschaft an die Wähler hatten. 2018 finden wieder Wahlen statt und die demokratische Partei hat noch keine Kernbotschaft, wie auch die Nummer vier der Demokraten im Repräsentantenhaus, Joe Crowley, eingesteht. „An dieser Botschaft wird gearbeitet“, teilte der Kongressabgeordnete aus New York vergangene Woche in einem Interview mit. Dass sie fehlt, obwohl die Republikaner aktuell mit Problemen zu kämpfen haben, verdeutlicht das Dilemma der Partei.

Die Demokraten wollen bei den Zwischenwahlen 2018 mindestens 24 von den Republikanern gehaltene Sitze im Repräsentantenhaus für sich gewinnen, um eine Mehrheit in der Kongresskammer zu bekommen. Zudem wollen sie auch in den Parlamenten einzelner US-Staaten den republikanischen Vorsprung reduzieren. Doch die Demokraten haben den Wählern noch nicht klar sagen können, wofür ihre Partei steht. Und das trotz eines Russland-Skandals um das Weiße Haus, eines historisch unbeliebten Gesundheitsgesetzesplans im Kongress und keiner großen republikanischen Gesetzeserfolge.