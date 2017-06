New York CityIn Amerika beobachten wir gerade großes Theater: Public Viewing in Washingtons Lokalen für die Aussage des gefeuerten FBI-Chefs James Comey. Trump, der ankündigt, ebenfalls unter Eid Aussagen zu wollen. Ein wahres Eid-Duell. Abgehörte Gespräche, die vielleicht existieren oder auch nicht. Trump will es uns bald wissen lassen. Stay tuned !

Der Fall Comey ist besser als jede Reality Show. Und es ist genau das Metier, das der US-Präsident bestens beherrscht. Der Unternehmer, der mit „The Apprentice“ weltweit noch bekannter wurde, weiß, was das Publikum will. Vor allem sein Publikum.