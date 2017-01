ParisGroße Ehre für Joachim Gauck und für Deutschland: Die Universität Sorbonne in Paris hat den scheidenden Bundespräsidenten am Donnerstag mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Gauck nutzte seine Dankesrede für einen eindringlichen Appell, gerade in Krisenzeiten für die bedrohten europäischen Ideale zu kämpfen.

Universitätspräsident Barthélémy Jobert würdigte Gauck als einen „Verteidiger der Freiheit“ und „Advokaten der Menschenrechte“. Aber die Ehrung der Sorbonne gelte nicht nur ihm persönlich, „sondern auch dem Land.“