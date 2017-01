So entschieden er in der Sache ist, so verbindlich ist Eisen im persönlichen Umgang. Er bittet wortreich um Verzeihung, als wieder mal sein Handy klingelt. Richard Painter ist am Apparat, Rechts- und Ethikberater des früheren republikanischen US-Präsidenten George W. Bush. Eisen hat ihn ins Boot geholt, um sich nicht den Vorwurf der Parteilichkeit auszusetzen. Täglich tüfteln Eisen und Painter an Vorschlägen, wie Trump sich aus ihrer Sicht im Weißen Haus zu verhalten habe, an ihrem Trump-Kodex, den sie rechtzeitig zur Amtseinführung öffentlich präsentieren wollen.