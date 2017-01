Davos/FrankfurtIhre Komplexität und nicht die schiere Größe ist den Finanzkonzernen nach Ansicht von Deutsche-Bank-Chef John Cryan in der letzten Finanzkrise zum Verhängnis geworden. „Es geht nicht um Größe“, sagte Cryan am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dies sei kein Problem bei einem einfachen Kredit- und Spargeschäft. Das Problem sei die Ausweitung auf viele Märkte, Produkte und Kundengruppen gewesen. „Und wir haben uns nicht immer so selbst kontrolliert, wie wir es hätten tun sollen“, räumte er ein. „Es war der Zeitgeist: Der Fokus lag auf Wachstum, auf dem Gewinnen von Marktanteilen, auf grenzüberschreitenden Fusionen, die zwar nicht mehr Wert geschaffen haben, jedoch mehr Komplexität.“

Während der Finanzkrise ab dem Jahr 2008 mussten sich viele namhafte Banken den Vorwurf „too big to fail“ gefallen lassen – also zu groß zu sein, als dass der Steuerzahler sie untergehen lassen könnte. „Ich denke, eine bessere Formulierung war immer: zu kompliziert, um sie zu managen“, sagte Cryan auf einem Podium zur Zukunft der Finanzwirtschaft. Es habe häufig am „gesunden Menschenverstand“ bei der Abschätzung von Risiken gefehlt. Heute seien Banken dagegen besser geführt. „Wir fragen uns, was falsch laufen könnte.“