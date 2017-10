Istanbul Als Ali Riza Tolu seine Autowerkstatt in Ulm aufgab, hatte er sich seinen Ruhestand anders vorgestellt: Seit Monaten verbringt der 58-Jährige einen großen Teil seiner Zeit mit Gefängnisbesuchen. Immer montags ist er im Frauenknast im Istanbuler Stadtteil Bakirköy, wo seine Tochter Mesale Tolu mit dem zweijährigen Enkelsohn sitzt. Donnerstags steht eine Visite im Gefängnis in Silivri an, wo er seinen Schwiegersohn Suat Corlu besucht. Was Ali Riza Tolu an diesem Mittwoch machen wird, weiß er ebenfalls schon genau: Er wird dabei sein, wenn in Silivri der Prozesses gegen seine deutsche Tochter beginnt - die er für eine „politische Geisel“ hält.

In der Krise um die Inhaftierung von Deutschen in der Türkei werden drei Namen immer wieder genannt: Der der Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu, der des „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel und der des Menschenrechtlers Peter Steudtner. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte im Juli: „Die Fälle von Peter Steudtner, Deniz Yücel und Frau Tolu stehen beispielhaft für die abwegigen Vorwürfe von Terrorpropaganda, die offensichtlich nur dazu dienen sollen, jede kritische Stimme in der Türkei zum Schweigen zu bringen, derer man habhaft werden kann - auch Stimmen aus Deutschland.“