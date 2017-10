Berlin Das zur Zeit unter deutschem Vorsitz stehende Wirtschaftsnetzwerk „Business 20“ (B20) fordert vor der Übergabe des Vorsitzes an Argentinien, sich für offenen Handel und Klimaschutz einzusetzen. Die führenden Industrie- und Schwellenländer (G20-Staaten) müssten ein Umfeld für nachhaltiges Wachstum und Entwicklung weltweit schaffen, teilte B20-Präsident Jürgen Heraeus am Montag in Berlin mit. Die Staatengruppe dürfe sich angesichts der globalen Tendenzen zu Abschottung und Nationalismus „nicht auseinanderdividieren lassen“.

In der B20 sind Wirtschafts- und Industrieverbände der G20 vertreten. Das Wirtschaftsnetzwerk berät die Staatengruppe mit Expertise und Empfehlungen für deren Agenda. Deutschland hat in diesem Jahr auch den Vorsitz der führenden Industrie- und Schwellenländer und richtete im Sommer den G20-Gipfel in Hamburg aus. Am Mittwoch übergibt die deutsche Wirtschaft in Buenos Aires den Vorsitz des B20-Netzwerkes an Argentinien, das ab Dezember der G20 vorsteht.