Als er 1985 die Highschool als Jahrgangsbester abschloss, bewarb er sich an mehreren Eliteuniversitäten und wurde überall angenommen. In Stanford studierte er Philosophie und Jura, der Grundstein einer Ausnahmekarriere. Und der Beginn des Aufstiegs eines konträren Geistes, der sich oft selbst widerspricht.

Thiel ist wie viele im Valley Einwanderer. Sein Vater Klaus brachte seine junge Familie 1968 in die USA , wo er Ingenieurtechnik studierte. Ein Jahr alt war Thiel da. Die Familie ist viel um die Welt hin- und hergezogen. Sieben Schulen besuchte Peter, bevor sich die Thiels schließlich im Silicon Valley niederließen. Dort vertrieb er sich die freie Zeit mit Science-Fiction-Romanen, in denen die Menschen Unterwasserstädte aufbauten und Siedlungen auf dem Mars gründeten. Thiel war ein mathematisches Wunderkind und ein hochbegabter Schachspieler.

Heute sagt Thiel etwa, die Ausbildung an den Eliteeinrichtungen sei entwertet. Deshalb vergibt er an junge Talente 100.000 Dollar, wenn sie ihre Ausbildung abbrechen und unter die Unternehmer gehen. Er echauffiert sich gerne darüber, dass „wir statt fliegender Autos 140 Zeichen erhalten haben“, ein Seitenhieb auf Twitter. Dabei hat er sein Vermögen selbst nicht nur mit Investitionen in neue Technologien, sondern auch mit schnöden Wetten auf Devisen und Rohstoffe verdient. Thiel hat für journalistische Projekte gespendet, zugleich eine Klage des Wrestlers Hulk Hogan gegen das New Yorker Medienhaus Gawker finanziert und dieses in den Bankrott getrieben.