Für Thiel hat die Wende zum Schlechteren für die USA 1969 mit Woodstock begonnen, wo die Hippies im Schlamm tanzten und allerhand kulturelle Gegenbewegungen und Befindlichkeiten in den amerikanischen Alltag und die Lehrpläne in den Schulen einzogen. Er wünscht sich in die USA der Fünfziger- und Sechzigerjahre zurück, als die Raumfahrt die Amerikaner begeisterte und nicht Selfies auf Instagram. In diese Vergangenheit, wo noch ganz groß von den Verheißungen der Zukunft geträumt wurde, hofft Thiel, werde „Trump uns wieder zurückführen“. Er hegt seinen ganz eigenen Traum vom „Make America Great Again“.

Nun hat er Einfluss darauf, welches der vermeintlich richtige Weg dahin ist: Thiel hat Trump überredet, das Team, das über die Programme und das Personal der Raumfahrtbehörde Nasa entscheiden wird, mit mehr Mitarbeitern zu besetzen, die der privaten Raumfahrt wohlgesinnt sind. Beobachter erwarten, dass er auch Einfluss darauf nehmen wird, wie die staatlichen Ausgaben für Wissenschaft, Technologie und Verteidigung verteilt werden. Auch das Bildungssystem könnte er sich vornehmen: Thiel wettert schließlich, dass sich Amerika in einer Blase der Bildungskredite befände, die die Wirtschaft bedrohe.