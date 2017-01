Kopfüber in einer Stahlröhre an der Decke einer Lagerhalle in Phoenix zu hängen, mittels flüssigem Stickstoff heruntergekühlt auf minus 196 Grad – was mit Peter Andreas Thiel, geboren am 11. Oktober 1967 in Frankfurt am Main, nach seinem natürlichen Ende passiert, ist vertraglich genau geregelt. Der futuristische Spezialfrostkonservierer Alcor wird sich dann um seinen Körper und sein Gehirn kümmern, damit diese irgendwann in der Zukunft wiederbelebt werden können.

Bis es so weit ist und für den Fall, dass noch zu seinen Lebzeiten ewiges Leben ermöglicht werden sollte, hält sich der Investor aus San Francisco mit Sport, Medikamentencocktails, Wachstumshormonen und zuckerarmer Diät für die Unendlichkeit fit. Künftig eventuell mit dem Blut junger Menschen. Nebenwirkungen solcher Transfusionen studiert er gerade aufmerksam.