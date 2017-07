Die hohen Erwartungen an das Treffen mit der russischen Anwältin Natalia Veselnitskaja waren eine Enttäuschung. So jedenfalls stellt es Donald Trump Junior dar. Ein „Nonsens“-Treffen sei es gewesen, twitterte der älteste Sohn des US-Präsidenten am Dienstagmorgen –kurz bevor er den E-Mail-Verkehr veröffentlichte, der zu dem Gespräch mit der angeblichen Informantin im vergangenen Jahr führte.

Trump Junior kam damit der New York Times zuvor, die die Dokumente innehatte und veröffentlichen wollte – und über die ganz Amerika am Dienstag diskutiert. Denn der Inhalt ist brisant. Ein britischer Freund der Trumps schlägt im Sommer 2016 eine Unterredung mit Veselnitskaja vor. Die habe angeblich belastendes Material von russischen Hackern über Trumps demokratische Konkurrentin Hillary Clinton. Trump Junior ist begeistert. „Wenn es das ist, was du sagst, dann liebe ich es“, antwortet der Milliardärssohn, enger Berater seines Vaters und Mitglied in dessen Wahlkampfteam.