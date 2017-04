BerlinDietmar Bartsch kann sich nicht erinnern, dass seit Erich Honeckers Zeiten jemals ein Politiker an einem Sonntagnachmittag so viel Fernsehpräsenz genossen habe wie Martin Schulz bei seiner ersten Rede als Kanzlerkandidat. Der Schulz-Hype habe ihn überrascht, erzählt der Vorsitzende der Linksfraktion im Gespräch bei „Curry & Politics“, der Berliner Veranstaltungsreihe des Handelsblatt Wirtschaftsclubs in der Hauptstadtredaktion.

Auf die Frage, ob Martin Schulz den Linken nicht ihr Kernthema, die soziale Gerechtigkeit, geklaut habe, reagiert er gelassen: „Im Gegenteil: Wenn soziale Gerechtigkeit das zentrale Wahlkampfthema wird, wird das für uns ein Heimspiel.“ Er räumt allerdings ein, dass die Popularität von Schulz den Umfragewerten der Linken in Ostdeutschland schade. Er gehe aber davon aus, dass sich dieser Effekt wieder legen werde.