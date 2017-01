BerlinDer Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Eric Schweitzer, sieht den Amtswechsel in den USA als Hypothek für die deutsche Wirtschaft. Die deutschen Unternehmen seien durch die Situation in den USA stark verunsichert, sagte Schweitzer der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ laut Vorabbericht aus der Montagausgabe.

Auch die erste Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump habe keine Klarheit gebracht, wie der wirtschafts- und handelspolitische Kurs der neuen amerikanischen Regierung sein werde. „Unsichere Zeiten sind generell Gift für Innovationen und Investitionen“, sagte Schweitzer.